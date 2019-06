Esporte Elias vê amistoso contra o Corinthians como bom teste antes da volta da Série B Jogador entende que a “grandeza” do time paulista pode ajudar o Vila Nova a medir nível da equipe colorada antes do retorno da 2ª Divisão

O Vila Nova segue a preparação para o retorno da Série B. Nesta quinta-feira (20), a equipe colorada treinou pela manhã e continua se preparando para o duelo contra o Atlético, que será disputado no dia 13 de julho. Antes do Dragão, o Tigre encara o Corinthians, em amistoso no dia 4 de julho - ingressos serão vendidos a partir da próxima segunda-feira (24). Para o meia Elias, o confronto será um bom teste antes do retorno da Segu...