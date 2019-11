Esporte Elias pede desculpas aos torcedores e cobra Marcelo Cabo e Sidiclei Menezes Meia revela estar com três meses de salários atrasados, diz que poderia ter ajudado mais e critica ex-treinador e ex-diretor de futebol

O descenso do Vila Nova à Série C está muito próximo de ser confirmado. Após o empate em 1 a 1 com o Oeste, que fez a equipe completar 12 jogos seguidos sem ganhar no torneio, o meia Elias lamentou a situação colorada e se desculpou com a torcida. “É ruim um clube como o Vila Nova, com essa camisa e tradição, vencer só um de 19 jogos em casa. Tenho a humil...