Esporte Elias acerta com o Goianésia após fim do contrato com o Vila Nova Meia de 36 anos vai defender seu sexto clube goiano na carreira. Estadual 2020 começa no dia 22 de janeiro

Depois de duas temporadas no Vila Nova, o meia Elias, de 36 anos, acertou com o Goianésia para o Campeonato Goiano 2020. O Azulão, que terá Ito Roque como técnico, confirmou a chegada do jogador. Ver essa foto no Instagram ...