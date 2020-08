Esporte Elenco sub-20 do Vila Nova retorna aos treinos de olho nas competições

Sem atividades presenciais desde março, quando houve a paralisação do futebol ocasionada pela pandemia do coronavírus, o elenco sub-20 do Vila Nova se reapresentou, nesta quarta-feira (6), para retomar os treinamentos no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA). O único e último jogo dos juniores vilanovenses foi no dia 13 de março - vitória de 1 a 0 sobre o Goiânia, n...