Elenco esmeraldino volta de folga nesta terça-feira (25), após 11 dias, e se junta a Walter

O elenco do Goiás se reapresenta nesta terça-feira (25) pela manhã, no CT Edmo Pinheiro, após 11 dias de folga por causa da paralisação da Série A do Brasileiro para a disputa da Copa América. Entretanto, nem todos ganharam folga. O atacante Walter seguiu cronograma de treinos para alcançar forma física ideal e ficar à disposição do técnico Claudinei Oliveira o mais breve po...