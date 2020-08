Esporte Elenco do Vila Nova faz nova testagem de coronavírus para jogo contra Paysandu Todos os jogadores inscritos na Série C e o técnico Bolívar passaram por coleta de material

O elenco do Vila Nova foi submetido, na tarde desta quarta-feira (12), a uma nova testagem para Covid-19 pelo sistema molecular (RT-PCR). No total, foram realizados 31 testes - em 30 jogadores e no técnico colorado Bolívar. A expectativa é que os resultados cheguem mais rápido ao departamento médico do clube - a previsão é de que sejam entregues na tarde desta quinta-feira (...