Esporte Elenco do Santos usa nota do sindicato para expor conflito salarial com diretoria O texto foi compartilhado nas redes sociais por vários representantes do elenco, como Carlos Sánchez, Everson, Luis Felipe, Felipe Jonatan e Eduardo Sasha

A crise no Santos entre elenco e diretoria, provocada pela decisão do comando do clube de só pagar 30% do salário, na última terça (12), ganhou novos contornos nesta quinta-feira (14), quando alguns jogadores expuseram publicamente a insatisfação com a medida para contenção de despesas em função da crise do coronavírus. O Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol ...