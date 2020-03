Esporte Elenco do Goiânia recebe visita do atacante Walter O atacante, que cumpre suspensão por doping, é amigo do diretor de futebol Alexandre Godói

O treino do Goiânia desta terça-feira (3) contou com a presença do jogador Walter. O atleta afirmou que a visita foi para prestigiar o trabalho do diretor de futebol do Galo, Alexandre Godói, de quem é amigo. O Galo se prepara de olho no clássico contra o Atlético, domingo, no Estádio Olímpico. O dirigente do clube anunciou, na última quarta-feira (26), o ex-gol...