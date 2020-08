Esporte Elenco do Goiás tem mais dois casos positivos para Covid-19 Bateria de exames realizada na quinta-feira (13) em todos os inscritos no Brasileirão apontou dois novos infectados e três curados

*Atualizada às 12h21 O Goiás recebeu os resultados dos exames para Covid-19 realizados em todos os jogadores do elenco inscritos para o Brasileirão e detectou dois novos casos positivos. Com isso, o número de desfalques para o jogo contra o Palmeiras pode chegar a 14 atletas. No momento, 10 jogadores ainda estão com testes positivos, em isolamento, enquanto outros qu...