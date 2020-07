Esporte Elenco do Goiás tem evolução satisfatória após 1º mês de treinos Jogadores do clube esmeraldino apresentaram bons parâmetros de peso e índice de gordura corporal

O elenco do Goiás completa um mês de trabalho após a retomada das atividades no dia 5 de junho. Os jogadores apresentaram boa evolução em diversos parâmetros medidos pelo departamento de fisiologia do clube. A avaliação do período é positiva. "Tem parâmetros de evolução, tanto na composição corporal, nos reajustes de perda de peso, percentual de gordura e aument...