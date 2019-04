Esporte Elenco do Goiás sofre cobrança para melhor atitude no 2º jogo da final Presidente Marcelo Almeida espera reação de jogadores e comissão técnica na partida decisiva contra o Atlético

Em início de semana repleto de cobranças, o presidente Marcelo Almeida, após se reunir com o técnico Maurício Barbieri na noite de segunda-feira (15), se encontrou com os jogadores do Goiás antes do treinamento desta terça-feira (16), na Serrinha. O intuito da visita foi cobrar atitude do grupo para o jogo da volta, contra o Atlético, domingo. Apesar da derrota di...