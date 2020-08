Esporte Elenco do Goiás será testado três dias antes da estreia contra o São Paulo Após oito baterias realizadas pelo clube e detecção de 15 casos, equipe passará por testagem já bancada pela CBF para o início da Série A

Após realizar oito baterias de exames para Covid-19 e detectar 15 casos positivos no grupo de trabalho, o Goiás voltará a passar por exames para a doença na próxima quinta-feira (6), desta vez com a testagem sendo feita por meio da Confederação Brasileira de Futebol. O clube realizou uma bateria de exame por semana desde que retomou as atividades no dia 1º de jun...