Para reverter a desvantagem na terça-feira (25), o Goiás aposta em uma maior concentração, em especial na defesa, aliada à uma postura mais agressiva da equipe.

“No Paraguai, falhamos na bola parada e faltou mais contundência no ataque. Temos de buscar o resultado, mas com cuidados. Ter cuidados para nãoa fazer faltas desnecessárias perto da área, já que precisam de apenas um descuido para marcar (gol). Precisamos ser mais agressivos no terço final de campo”, projetou o atacante argentino Keko Villalva, traçando um comparativo com o desempenho do jogo da ida.

O meio-campista Léo Sena mostra otimismo em relação à evolução do Goiás, que vai disputar, contra o Sol de América-PAR, seu décimo jogo na temporada.

“Tem de confiar, pois, no ano passado, todos falavam que iríamos cair (para a Série B) e quase classificamos para a Libertadores. Fizemos um ano muito bom. Então, os torcedores podem confiar, comparecer ao jogo, pois vamos fazer o possível para sair com a classificação”, salientou o jogador, recuperado de entorse no tornozelo direito e que aproveitou para convocar os torcedores.

Léo Sena, inclusive, deve formar o meio-campo titular com Sandro e com Daniel Bessa.