Esporte Elenco do Figueirense descarta outro W.O. e promete encerrar greve nesta sexta Jogadores divulgaram nota criticando a falta de diálogo dos dirigentes, mas confirmaram que estarão em campo contra o CRB

O torcedor do Figueirense pode respirar aliviado. Na noite desta quinta-feira, por meio de uma nota oficial, os jogadores descartaram um novo W.O. no jogo de sábado, diante do CRB, no estádio Orlando Scarpelli, pela 18ª rodada. Na nota divulgada pelo advogado Filipe Rino, os jogadores criticaram a falta de diálogo dos dirigentes e, apesar disso, confirmaram que vão enc...