Esporte Elenco do Barça sugeriu atraso em salários para ter Neymar de volta, diz Piqué Grupo tinha como objetivo ajustar salários para que o brasileiro fosse contratado sem infringir Fair Play Financeiro

Um dos principais líderes do Barcelona, o zagueiro Gerard Piqué revelou nesta quinta-feira (31) que os jogadores sugeriram atrasos em seus próprios salários ao presidente Josep Maria Bartomeu de forma a permitir ao clube contratar o atacante Neymar na última janela de transferências. O objetivo do grupo era ajustar seus salários para que a eventual contratação do brasilei...