Esporte Elenco do Atlético se reapresenta para iniciar intertemporada

O período de descanso terminou no centro de treinamentos do Dragão. Após cinco dias de folga, o elenco atleticano se reapresenta nesta segunda-feira (17), às 16 horas, e inicia o período de treinos com a comissão técnica. Existe expectativa para que o técnico Wagner Lopes possa contar com jogadores que estavam se recuperando de lesões nas últimas semanas. Com a pausa na Série...