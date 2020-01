Esporte Elenco do Atlético-GO terá de provar valor para jogar Série A, diz presidente Adson Batista comenta sobre reformulação no elenco e retorno de dupla de ataque

O elenco do Atlético-GO se apresentou nesta quinta-feira (2) para iniciar a pré-temporada e confirmou oito jogadores contratados. Entre eles está a dupla de ataque Renato Kayzer e Júlio César, ambos jogaram no Dragão em 2018. Para o presidente atleticano, Adson Batista, o clube adota estratégia de formar um grupo jovem, com vontade de crescer, mas garante q...