Esporte Eleição para presidente do Goiânia será no dia 22 de junho Edital de convocação será publicado até o final desta semana. Atual presidente executivo por meio de mandato-tampão, Alexandre Godoi é pré-candidato ao cargo

O Goiânia vai conhecer o próximo presidente executivo no dia 22 de junho. O edital de convocação para eleição no Galo será revisado nesta terça-feira (9) com publicação até o final desta semana. Com mandato tampão até a data da votação, Alexandre Godoi é pré-candidato ao cargo e se diz confiante em ser eleito para comandar a presidência do clube alvinegro pelos próximos q...