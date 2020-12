Esporte Eleição no Goiás pode ficar para janeiro Edital para o pleito não foi publicado. Candidato e filho de dirigente já participa do dia a dia

A eleição para a presidência do Goiás ainda não tem data marcada. Tradicionalmente, o pleito é realizado na segunda quinzena de dezembro com o edital normativo publicado até o dia 15 do mesmo mês. Sem dia definido para a eleição, a chapa União Esmeraldina vive impasse sobre qual será o próximo passo a ser dado. Por outro lado, a chapa Nova Gestão, encabeçada por Paulo Rogér...