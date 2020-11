Esporte Eleição no Goiás: chance de disputa após 12 anos Clube viverá eleição em dezembro e pode ter duas chapas concorrentes, o que ocorreu pela última vez em 2008

No processo eleitoral para sucessão na presidência executiva, o Goiás pode ter uma disputa que não é vista há 12 anos no clube. De um lado, uma chapa com apoio da família Pinheiro será representada por Paulo Rogério Pinheiro e promete mudanças na gestão do clube. Do outro, uma chapa quer ser alternativa ao modo que o alviverde é gerido nos últimos anos e promete foco ...