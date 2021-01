Esporte ‘Ele amava jogar futebol’, diz Marinho, ex-atacante e pai de vítima de queda de avião em Palmas Marinho é pai de Marcus Vinicius Molinari, que morreu neste domingo (24) aos 23 anos, na tragédia com profissional do Palmas que enfrentaria o VIla Nova, em Goiânia, pela Copa Verde

O ex-atacante Marinho, que é pai de Marcus Vinicius Molinari, disse à TV Anhanguera que não queria que o filho jogasse futebol, mas respeitou a escolha do filho. O ex-jogador fez história pelo Atlético-MG e clubes mineiros, e sempre tinha a companhia do filho que cresceu no meio do esporte. Marcus Molinari morreu neste domingo (24), na tragédia com cinco profissionais do Palmas e...