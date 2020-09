Esporte Elano diz que torcedores estavam armados ao invadirem treino do Figueirense A invasão ocorreu em protesto contra a derrota do time para o Paraná por 1 a 0, pela Série B do Campeonato Brasileiro, na sexta-feira (4)

O técnico do Figueirense, Elano, disse que os torcedores que invadiram o gramado do estádio Orlando Scarpelli no último sábado (5) estavam armados. O time do Figueirense estava treinando quando torcedores quebraram o portão do estádio, adentraram nas dependências e teriam agredido funcionários. "Pessoas entraram no nosso ambiente de trabalho armadas, com garrafas, com ar...