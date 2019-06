Esporte Eficiente no ataque, Chile atropela Japão no Morumbi Atual bicampeã, seleção chilena não teve complicações para golear japoneses

Força da duas edições recentes da Copa América, o Chile fez estreia tranquila, e vitoriosa, na busca pelo terceiro título seguido do torneio continental. Mesmo que o Japão, um dos convidados ao torneio, tenha disputado jogo com garra e muita velocidade, o Chile foi superior e goleou a esforçada equipe japonesa por 4 a 0, no Estádio do Morumbi, em São Paulo, nesta segunda-f...