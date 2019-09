Esporte Eficiente, Flamengo bate o Santos no Rio e garante título simbólico do 1º turno O triunfo, que foi o sexto seguido, o 13º na campanha e manteve impressionantes 100% de aproveitamento em dez duelos em casa, saiu com uma pintura de gol criada pelo artilheiro do Brasileirão, Gabriel Barbosa

Na chamada final simbólica do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, deu Flamengo. Com uma atuação que não foi brilhante neste sábado, no Maracanã, o líder da competição ao menos manteve a eficiência, batendo o vice-líder Santos por 1 a 0, em partida válida pela 19ª rodada, e garantindo a melhor campanha na primeira metade da disputa. O triunfo, que foi o sexto...