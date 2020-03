Esporte Eduardo Souza valoriza vantagem do Atlético-GO, mas alerta: 'vaga totalmente aberta' Técnico contém empolgação após triunfo por 2 a 0 sobre São José e classifica time gaúcho como adversário mais qualificado enfrentado em 2020

Após a vitória do Atlético-GO por 2 a 0 sobre o São José/RS, na partida de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, o técnico Eduardo Souza evitou a empolgação pela vantagem construída pela equipe goiana e não poupou elogios ao adversário. "Pegamos um time muito qualificado. Foi o adversário mais qualificado que tivemos em 2020, com conceito, jogadores de qualidade, que...