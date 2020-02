Esporte Eduardo Souza será técnico pela 3ª vez no Atlético-GO Interino volta a dirigir Dragão até a contratação de novo treinador, para fazer com que time seja “intensivo”

Eduardo Souza está próximo de completar um ano de trabalho na comissão técnica permanente do Atlético. Caso não ocorra a contratação de novo treinador, nos próximos dias, pelo presidente do clube, Adson Batista, será de Eduardo Souza a missão de dirigir o Dragão pela terceira vez, como interino, no jogo deste sábado, às 16 horas, diante do Jaraguá, no Estádio Olímpic...