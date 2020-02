Esporte Eduardo Souza deve comandar Atlético-GO contra Jaraguá Com prestígio com a diretoria, auxiliar técnico terá sua terceira oportunidade como treinador interino no clube

Com a saída de Cristóvão Borges, o auxiliar técnico Eduardo Souza, componente da comissão permanente do Atlético, deve comandar o time de forma interina na partida do próximo sábado (29). O profissional tem muito prestígio com o presidente Adson Batista e faz com que o dirigente trabalhe com calma na escolha do novo treinador do Dragão. Ex-técnico do Votuporanguense, o paul...