Eduardo Souza analisa próximo adversário do Atlético-GO na Copa do Brasil

O técnico interino do Atlético, Eduardo Souza, fez breve análise do próximo adversário do Dragão, São José-RS, após a conquista da vaga na 3ª fase da Copa do Brasil. A preocupação do treinador é com relação ao campo de grama sintética, usado pela equipe gaúcha. “Essa questão de dois jogos é relativa. Se vencer fora de casa, volta com força. Se perder, traz at...