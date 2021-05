Esporte Eduardo Barroca valoriza manutenção de trabalho após vitória na estreia da Série A Treinador explicou que teve pouco tempo para realizar mudanças na equipe, por isso procurar valorizar trabalho que estava sendo feito pela comissão técnica permanente do Dragão

O técnico Eduardo reestreou pelo Atlético-GO com vitória sobre o Corinthians, na abertura do Brasileirão 2021. Por causa do pouco tempo de preparação para o duelo - foram dois dias de treinos - o treinador procurou valorizar o trabalho feito por Eduardo Souza e João Paulo Sanches, que comandaram a equipe rubro-negra após a demissão de Jorginho. Isso foi percebido pela formaçã...