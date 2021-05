Esporte Eduardo Barroca pode ser opção para assumir Atlético-GO Técnico esteve no Dragão na reta final da Série B de 2019

Único clube da Série A do Brasileiro sem um técnico contratado para iniciar a competição, o Atlético-GO poderá tentar a contratação do carioca Eduardo Barroca, de 39 anos. Sob comando dele, o Dragão fechou a Série B 2019, na qual obteve o acesso à elite nacional após nove partidas (três vitórias, cinco empates e uma derrota) no comando da equipe. Naquele ano, Eduard...