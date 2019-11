Esporte Eduardo Barroca exalta elenco do Atlético e fala em “duas finais” pela frente A dois jogos do fim da Série B, técnico do Dragão quer foco para atingir objetivo do acesso. Próximas partidas serão contra Brasil de Pelotas, fora, e Sport, em casa

Após a vitória do Atlético, por 1 a 0, sobre o Paraná, o técnico Eduardo Barroca foi modesto ao falar sobre seu papel no desempenho do time, em coletiva. O gol da partida foi marcado por Matheuzinho, aposta do treinador no banco de reservas. “O mérito é todo dos atletas. Eles estão jogando como treinamos. Estão se dedicando. Meu trabalho é mais estar do lado dele...