Esporte Eduardo Baptista testa opções para jogo decisivo do Vila Nova Após eliminação no Campeonato Goiano, time colorado se prepara para duelo na Copa do Brasil

Após absorver a eliminação na semifinal do Goianão, o Vila Nova já está totalmente voltado para a 3ª fase da Copa do Brasil. Com desfalques importantes e novidades no elenco, à disposição, o técnico Eduardo Baptista testa possíveis formações para enfrentar o Bragantino-PA. O treinador colorado não vai poder contar com o meia Alan Mineiro, com lesão na (parte) post...