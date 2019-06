Esporte Eduardo Baptista ressalta 'boa resposta' do Vila Nova após sair atrás e 'brio' contra o Criciúma Treinador colorado, em entrevista coletiva após o empate por 1 a 1 com o time catarinense no Sul do País, pela 7ª rodada da Série B do Brasileiro, enalteceu desempenho da equipe fora de casa

Para o técnico Eduardo Baptista, do Vila Nova, após sair atrás do placar diante do Criciúma, na tarde deste sábado (8), no Estádio Heriberto Hülse, em jogo válido pela 7ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o alcance do empate e o resultado de 1 a 1 mostraram que a equipe colorada tem poder de reação e "brio". Em entrevista coletiva concedida após a partida, o...