Esporte Eduardo Baptista pede 'respeito' ao Bragantino-PA e quer Vila no ataque em duelo da Copa do Brasil Treinador colorado ressaltou aspectos defensivos do adversário na terceira fase da competição. Atacante Rafael Silva será titular

Para o técnico do Vila Nova, Eduardo Baptista, o colorado entrará em campo contra o Bragantino-PA, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil 2019, nesta terça-feira (16), às 20h, no Estádio Olímpico, em Goiânia, com diversas motivações. "Tem a parte de representar bem o Estado de Goiás, de ficar próximo de fazer uma campanha histórica na competição. Após 1...