Eduardo Baptista pede desculpas à torcida e vê falta de eficiência como explicação para eliminação

O técnico Eduardo Baptista, do Vila Nova, lamentou a eliminação colorada nesta terça-feira (7), na Copa do Brasil. Durante entrevista coletiva, o comandante do Tigre pediu desculpas à torcida vilanovense e tentou explicar o que pode ter causado o resultado no duelo contra o Juventude. Após empate sem gols, o Papo venceu o time goiano por 4 a 3 nos pênaltis. “Tenho q...