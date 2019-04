Esporte Eduardo Baptista fecha treinos antes de decisão Equipe disputou jogo treino neste sábado (13), mas atividade não foi aberta para imprensa e torcedores

Apesar de estar fora da final do Campeonato Goiano, o Vila Nova sobrou como único representante do Estado na Copa do Brasil. Alheio a decisão estadual, que começa neste domingo (14), o Tigre segue em ritmo forte de preparação para o duelo contra o Bragantino-PA, na terça-feira (16), pela 3ª fase da competição nacional. Apesar de enfrentar um time desconhecido no cenário...