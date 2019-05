Esporte Eduardo Baptista diz que Vila Nova vive “momento para fazer história” na Copa do Brasil Treinador colorado vê o Vila Nova com potencial para avançar de fase no torneio nacional. Quem passar de Tigre x Juventude, encara o Grêmio nas oitavas

O técnico Eduardo Baptista fala em fazer história pelo Vila Nova na Copa do Brasil. O time colorado encara, nesta terça-feira (7), o Juventude, pelo jogo da volta da 4ª fase do torneio nacional. Na ida, as equipes empataram sem gols e quem vencer avança. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. “Amanhã (nesta terça-feira), é um momento para fazer história. No pr...