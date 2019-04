Esporte Eduardo Baptista almeja pelo menos 14 pontos até a parada na Série B Treinador colorado tem mini-meta definida para período que antecede a Copa América realizada no Brasil

Ao contrário do ano passado, em que as equipes goianas tiveram partidas em paralelo com a Copa do Mundo da Rússia, em 2019 a Série B do Brasileirão será interrompida para a disputa da Copa América, que será realizada no Brasil. O intervalo de 32 dias, entre os dias 11 de junho a 13 de julho, interfere diretamente no planejamento dos clubes. A mudança no calendário nacional é e...