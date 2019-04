Esporte Edson Júnior quer Aparecidense com nova postura na Série D Técnico celebrou desempenho da equipe em jogo-treino contra o Atlético nesta segunda-feira (29) e revelou que reforços devem chegar até a estreia na competição nacional

Na manhã desta segunda-feira (29), a Aparecidense, em preparação para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro, disputou jogo-treino contra o Atlético no Centro de Treinamento (CT) do Dragão, na capital, e foi derrotada por 3 a 1. Na primeira etapa da partida, as equipes empataram por 1 a 1. O Camaleão levou a campo nesse período a base do time titular. Para o t...