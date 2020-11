Esporte Edson Júnior enaltece eficiência do Goiânia e cobra evolução Treinador explicou que Galo jogou com inteligência contra a Aparecidense e esse fator foi determinante para vitória, que deixa a briga pela liderança do Grupo 5 mais acirrada

O técnico Edson Júnior reconheceu que o Goiânia teve melhor atuação na vitória contra a Aparecidense, no 2º tempo do duelo disputado no Olímpico, na sexta-feira (13). Segundo o treinador, o ritmo abaixo na etapa inicial é consequência da maratona de jogos que o time alvinegro disputou nos últimos 13 dias. “Nossa preocupação era com o desgaste da equipe, jogamos quatro ...