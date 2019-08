Esporte Edinho comenta estreia e crê em volta por cima do Vila Nova na Série B Tigre abre a segunda metade da Série B nesta sexta-feira (30), fora de casa, contra o Paraná

Titular no empate com o Cuiabá, o volante Edinho, de 36 anos, estreou com a camisa do Vila Nova e disse que acredita na recuperação colorada no 2º turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O experiente jogador salientou o acolhimento que teve no clube e aposta que o Tigre dará a volta por cima. “Me senti bem na estreia, as coisas aconteceram muito rápido. Chegue...