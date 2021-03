Esporte Edina Alves se tornará 1ª mulher a apitar clássico entre Corinthians e Palmeiras Edina esteve no último Mundial de Clubes, no Qatar, torneio no qual também se tornou a primeira mulher a chefiar um trio de arbitragem em uma competição masculina da Fifa

A árbitra paranaense Edina Alves se tornará nesta quarta-feira (3) a primeira mulher a apitar um clássico entre Corinthians e Palmeiras. O dérbi, que será disputado na Neo Química Arena, às 19h, vale pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Edina esteve no último Mundial de Clubes, no Qatar, torneio no qual também se tornou a primeira mulher a chefiar um ...