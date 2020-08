Esporte Edilson cita organização e estrutura para explicar acerto com Goiás Lateral direito prefere não estipular prazo para estrear, fala em novo capítulo após queda com Cruzeiro e agradece apoio de torcedores

Anunciado como reforço na terça-feira (25) passada, o lateral direito Edilson foi apresentado nesta segunda-feira (31) e disse que pretende escrever nova história na carreira, agora pelo Goiás. O jogador de 35 anos, disse que a estrutura e organização do clube esmeraldino foram fatores determinantes no acerto com a equipe goiana. “Sem dúvida alguma, a estrutura...