Esporte Edilson é regularizado e pode estrear pelo Goiás Lateral direito foi anunciado no dia 25 de agosto, já treina com companheiros e pode ser novidade nas próximas rodadas do Brasileirão

O lateral direito Edilson foi regularizado e está liberado para estrear pelo Goiás. O jogador de 34 anos foi anunciado como reforço no dia 25 de agosto, desde então aprimora forma física e deve ser novidade nas próximas rodadas do Brasileirão. Edilson acertou com o Goiás até o final da Série A e disputa posição com Juan Pintado e Yago Rocha, um deles deve ser titular ...