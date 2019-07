Esporte Edição resíduo zero é novidade da Caminhada Ecológica Empresa fará gestão e descarte do lixo produzido no evento, além de ação de conscientização

O descarte ou o reaproveitamento do lixo produzido nas casas, ruas, quintais, praças, prédios comerciais, logradouros públicos, estradas, empresas, rodovias ou em qualquer local é um problema da sociedade atual. Pode ser, também, solução. É algo que depende do ponto de vista, da compreensão sobre a importância de cuidar dele, do tratamento que se dá à demanda, das co...