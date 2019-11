Esporte Ecival Martins revela dívidas com ex-técnicos e pede para futuro presidente viver o Vila 24 horas Dirigente se despede do cargo executivo no final da temporada e diz que só tomará decisão de quem apoiar nas eleições após analisar propostas

O momento ruim do Vila Nova não é só na tabela da Série B, na qual o time colorado está na zona de rebaixamento e pode terminar a temporada rebaixado à 3ª Divisão do Brasileiro. Nos bastidores, o clube vive momento de definições para eleições que vão ocorrer no final deste ano e tenta lidar com problemas financeiros que causaram em atrasados de salários dos jogadores e...