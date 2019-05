Esporte Ecival Martins pede paciência e diz saber onde corrigir defeitos do Vila Nova Time colorado ainda não venceu nesta Série B do Campeonato Brasileiro

Bastante xingado pela torcida do Vila Nova após o empate por 0 a 0 com a Ponte Preta, na noite da última sexta-feira (10), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pela 3ª rodada da Série B do Brasileiro, o presidente do clube, Ecival Martins, foi categórico ao afirmar que sabe onde estão as principais dificuldades do colorado e o que fazer para saná-las.O dirigente do Vila ...