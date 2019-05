Esporte Ecival Martins diz que não vai preparar sucessor no Vila Nova Presidente do Vila Nova revelou que não permanecerá no comando executivo do Tigre, após término do mandato, em dezembro

O presidente Ecival Martins não seguirá no comando do Vila Nova após término do seu mandato, em dezembro deste ano. O dirigente revelou que não tentará reeleição à Rádio Sagres 730 e a informação foi confirmada pelo POPULAR nesta terça-feira (14). O dirigente alega que precisa dar oportunidade para outra pessoa tentar mudar o patamar do clube. “Acredito que existem pessoas com so...