Esporte Ecival Martins dispara contra conselheiros e assume responsabilidade por momento do Vila Segundo presidente do Tigre, conselho do clube ‘não faz nada’ para ajudar equipe e salienta que podem crucificá-lo, já que é o ‘culpado’ pela situação em que o time colorado se encontra na Série B

O presidente Ecival Martins não poupou críticas ao Conselho Deliberativo do Vila Nova após o empate por 1 a 1 com o Guarani, na quarta-feira (13), e voltou a dizer que a culpa pelo momento do Vila Nova na temporada é dele. O dirigente revelou, na zona mista, após o confronto disputado no Serra Dourada que faltou continuidade de trabalhos anteriores no clube. ...