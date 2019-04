Esporte Ecival Martins dispara contra arbitragem do clássico: “Ele estava mal intencionado, é malandro” Presidente colorado disse, após o término do duelo entre Vila Nova 1x1 Atlético, que vai estudar se o Tigre entrará em campo no jogo da volta das semis

O presidente do Vila Nova, Ecival Martins, deixou o Estádio Olímpico revoltado com a atuação do árbitro André Luiz Castro, responsável pelo apito no clássico contra o Atlético, neste domingo (31). O dirigente não concordou com a expulsão do zagueiro Wesley Matos, logo aos 6 minutos do 1º tempo. Ecival Martins diz que vai estudar durante a semana se o Vila Nova en...